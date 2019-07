தேசிய செய்திகள்

அசாமில் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 39 பேர் பலி + "||" + Assam State Disaster Management Authority: 37 people lost their lives in floods and 2 in landslide

