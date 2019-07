உலக செய்திகள்

குல்பூஷண் ஜாதவ் விவகாரம்: பாகிஸ்தான் சட்டப்படி நடவடிக்கையை தொடரும் - இம்ரான் கான் + "||" + Kulbhushan Jadhav guilty of crimes against Pakistan, will proceed as per law Imran Khan

குல்பூஷண் ஜாதவ் விவகாரம்: பாகிஸ்தான் சட்டப்படி நடவடிக்கையை தொடரும் - இம்ரான் கான்