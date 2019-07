தேசிய செய்திகள்

சாகர் மைத்ரி திட்டம்; ஐ.என்.எஸ். சாகர்துவானி கப்பல் கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டது + "||" + DRDO Chief G Satheesh Reddy today flagged off Navy’s oceanographic research vessel INS Sagardhwani for a two month long ‘Sagar Maitri’ mission

