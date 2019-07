தேசிய செய்திகள்

திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையில் சேர்ந்தேன் - கர்நாடக காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. ஸ்ரீமந்த் பாட்டில் + "||" + Congress MLA Shrimant Patil: I went to Chennai for some personal work & felt some pain in the chest there

திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையில் சேர்ந்தேன் - கர்நாடக காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. ஸ்ரீமந்த் பாட்டில்