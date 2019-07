தேசிய செய்திகள்

நாட்டிலேயே முதன் முறையாக மின் சேமிப்பு மாநிலமாக மத்திய பிரதேசம் உருவாகும்: முதல்-மந்திரி கமல்நாத் + "||" + MP CM First state to have electricity storage facility

