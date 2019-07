தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி நிலப் பிரச்சினையில் சமரச குழு 31-ந்தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Compromise Committee should file a report on the Ayodhya land issue by 31st - Supreme Court order

அயோத்தி நிலப் பிரச்சினையில் சமரச குழு 31-ந்தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு