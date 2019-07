தேசிய செய்திகள்

குமாரசாமி நம்பிக்கை தீர்மானம் தாக்கல்: கர்நாடக சட்டசபையில் கடும் அமளி - சபை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு + "||" + Kumaraswamy filed a trust motion: Karnataka Legislative Assembly - Adjournment of the House throughout the day

குமாரசாமி நம்பிக்கை தீர்மானம் தாக்கல்: கர்நாடக சட்டசபையில் கடும் அமளி - சபை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு