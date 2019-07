மாநில செய்திகள்

10, 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு + "||" + Release of Public Exam Schedule for Grades 10, 11 and 12

10, 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு