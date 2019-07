கிரிக்கெட்

தங்களது திட்டம் குறித்து தேர்வுக்குழு, டோனியிடம் நிச்சயம் எடுத்துக் கூற வேண்டும் - டோனியின் ஓய்வு பற்றி ஷேவாக் + "||" + Dhoni Should be Informed by Selectors About Their Plans: Sehwag

தங்களது திட்டம் குறித்து தேர்வுக்குழு, டோனியிடம் நிச்சயம் எடுத்துக் கூற வேண்டும் - டோனியின் ஓய்வு பற்றி ஷேவாக்