அருணாச்சல பிரதேசத்தில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 5.5 ஆக பதிவு + "||" + IMD Earthquake: An earthquake with a magnitude of 5.5 on the Richter Scale hit East Kameng, Arunachal Pradesh at 4:24 AM today.

