மாநில செய்திகள்

நீர் மேலாண்மையை தீவிரப்படுத்த ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தீவிர பிரச்சார இயக்கம் -முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + To intensify water management During the first week of August Radical propaganda movement Chief Minister Palanisamy

நீர் மேலாண்மையை தீவிரப்படுத்த ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தீவிர பிரச்சார இயக்கம் -முதல்வர் பழனிசாமி