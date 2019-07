மாநில செய்திகள்

மக்களை காக்க எந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டாலும் அதிமுக அரசு ஆதரிக்கும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி + "||" + The AIADMK government will support any law to protect the Lok Sabha - the EdappadiPalaniswamiChief Minister

மக்களை காக்க எந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டாலும் அதிமுக அரசு ஆதரிக்கும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி