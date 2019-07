தேசிய செய்திகள்

3 முறை டெல்லி முதல்-மந்திரியாக இருந்தவர் ஷீலா தீட்சித் மரணம்: ஜனாதிபதி, பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி இரங்கல் + "||" + 3 times was the chief minister of Delhi, Sheila Dikshit death: President, Prime Minister Modi, Rahul Gandhi condolences

3 முறை டெல்லி முதல்-மந்திரியாக இருந்தவர் ஷீலா தீட்சித் மரணம்: ஜனாதிபதி, பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி இரங்கல்