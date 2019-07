தேசிய செய்திகள்

ரூ.128 கோடிக்கு மின் கட்டணம் செலுத்தும்படி வந்த பில்; முதியவர் அதிர்ச்சி + "||" + UP man asked to pay Rs.128 crore bill to restore electricity to his house

ரூ.128 கோடிக்கு மின் கட்டணம் செலுத்தும்படி வந்த பில்; முதியவர் அதிர்ச்சி