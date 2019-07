மாநில செய்திகள்

சந்திரயான்-2: இனிமேல் தொழில்நுட்ப கோளாறு நடப்பதற்கான சாத்தியமே இல்லை; இஸ்ரோ தலைவர் பேட்டி + "||" + Chandrayaan 2: It is not possible for a technical problem to happen anymore; ISRO leader

சந்திரயான்-2: இனிமேல் தொழில்நுட்ப கோளாறு நடப்பதற்கான சாத்தியமே இல்லை; இஸ்ரோ தலைவர் பேட்டி