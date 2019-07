தேசிய செய்திகள்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக டி.ராஜா எம்பி தேர்வு + "||" + D Raja has been elected as the New General Secretary of CPI

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக டி.ராஜா எம்பி தேர்வு