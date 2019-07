கிரிக்கெட்

இந்திய ராணுவத்தில் இணைந்து பயிற்சி பெற டோனிக்கு ராணுவ தளபதி அனுமதி + "||" + MS Dhoni s request to train with the Indian Army has been approved by General Bipin Rawat

