தேசிய செய்திகள்

ஈரான் சிறைபிடித்த கப்பலில் இருக்கும் இந்தியர்கள் உள்பட 23 மாலுமிகளும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர் - துறைமுக அதிகாரி தகவல் + "||" + 23 sailors are safe, including the Indians aboard the Iranian captive - Port Officer Information

ஈரான் சிறைபிடித்த கப்பலில் இருக்கும் இந்தியர்கள் உள்பட 23 மாலுமிகளும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர் - துறைமுக அதிகாரி தகவல்