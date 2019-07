தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபையில் இன்று பலப்பரீட்சை நடைபெறுமா? - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது + "||" + Will the Karnataka Legislative Assembly be held today? - The case is pending in the Supreme Court

கர்நாடக சட்டசபையில் இன்று பலப்பரீட்சை நடைபெறுமா? - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது