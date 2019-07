உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை சந்திக்கிறார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் + "||" + Imran Khan: Pakistan PM to meet Trump in bid to mend ties

