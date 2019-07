மாநில செய்திகள்

சென்னை இன்று ஊட்டிபோல் இருக்கும்; இடையிடையே லேசான மழை -தமிழ்நாடு வெதர்மேன் + "||" + Today this ooty like weather will continue throughout the day with breaks, occasional drizzles and light rains. -Tamil Nadu Weatherman

சென்னை இன்று ஊட்டிபோல் இருக்கும்; இடையிடையே லேசான மழை -தமிழ்நாடு வெதர்மேன்