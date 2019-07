தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கட்டிடத்தில் திடீர் தீ விபத்து; 100 பேர் கதி என்ன? + "||" + Mumbai: A level 4 fire has broken out in MTNL Building in Bandra, 100 trapped; 14 fire tenders are present

மும்பையில் டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கட்டிடத்தில் திடீர் தீ விபத்து; 100 பேர் கதி என்ன?