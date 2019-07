தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா எம்.பி. பிரக்யா சிங்கை நேரில் அழைத்து ஜே.பி.நட்டா கண்டனம் + "||" + J P Nadda pulls up Pragya Singh Thakur for her toilet remarks

பா.ஜனதா எம்.பி. பிரக்யா சிங்கை நேரில் அழைத்து ஜே.பி.நட்டா கண்டனம்