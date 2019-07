தேசிய செய்திகள்

ஈரோடு மாநகராட்சி மேயர் பதவியை மகளிருக்கு ஒதுக்க கோரி வழக்கு: தமிழக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நோட்டீஸ் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Erode Municipal Corporation Mayor requesting the case be assigned to women

ஈரோடு மாநகராட்சி மேயர் பதவியை மகளிருக்கு ஒதுக்க கோரி வழக்கு: தமிழக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நோட்டீஸ் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு