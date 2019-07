தேசிய செய்திகள்

மக்களவையில் தேசிய மருத்துவ கமிஷன் மசோதா தாக்கல் - ‘நெக்ஸ்ட்’ தேர்வுக்கு வழிவகுக்கும் + "||" + In Lok Sabha National Medical Commission Passs Bill - 'Next' will lead to the selection

மக்களவையில் தேசிய மருத்துவ கமிஷன் மசோதா தாக்கல் - ‘நெக்ஸ்ட்’ தேர்வுக்கு வழிவகுக்கும்