தேசிய செய்திகள்

ராஜினாமா செய்த 10 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கர்நாடக சபாநாயகர் நோட்டீஸ் - இன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உத்தரவு + "||" + Karnataka Speaker issues notice to 10 MLAs who have resigned - To appear in person today and give an explanation

ராஜினாமா செய்த 10 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கர்நாடக சபாநாயகர் நோட்டீஸ் - இன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உத்தரவு