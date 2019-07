மாநில செய்திகள்

ஆகஸ்டு ஒன்றாம் தேதி முதல் 17 ம் தேதி வரை அத்திவரதர் நின்ற கோலத்தில் தரிசனம் + "||" + From the date of August 1st , Until the 17th athivarathar Darshan in a standing

