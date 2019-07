தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் உள்ள 6 கோடி மக்களிடமும் மன்னிப்பு கேட்டு கொள்கிறேன் -முதல்வர் குமாரசாமி உருக்கம் + "||" + I also apologize to the 6 crore people in Karnataka - Chief Minister Kumaraswamy

கர்நாடகாவில் உள்ள 6 கோடி மக்களிடமும் மன்னிப்பு கேட்டு கொள்கிறேன் -முதல்வர் குமாரசாமி உருக்கம்