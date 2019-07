தேசிய செய்திகள்

லாலு பிரசாத் யாதவ் மூத்த மகன் கோவிலுக்குள் சிவபெருமான் வேடமிட்டு சர்ச்சை + "||" + Lalu Prasad Yadav's elder son, Tej Pratap Yadav, dressed as Lord Shiva, offered prayers at a temple in Patna

லாலு பிரசாத் யாதவ் மூத்த மகன் கோவிலுக்குள் சிவபெருமான் வேடமிட்டு சர்ச்சை