மாநில செய்திகள்

மக்களின் எண்ணத்துக்கு மாறாக எந்த திட்டமும் நிச்சயம் செயல்படுத்தப்படாது - துணை முதலமைச்சர் பேட்டி + "||" + No plan will ever be implemented, contrary to people opinion OPanneerselvam

மக்களின் எண்ணத்துக்கு மாறாக எந்த திட்டமும் நிச்சயம் செயல்படுத்தப்படாது - துணை முதலமைச்சர் பேட்டி