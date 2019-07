மாநில செய்திகள்

துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்துக்காக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இழுத்து மூடவில்லை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு வாதம் + "||" + the Sterlite plant did not close Tamilnadu Government Argument In Madras high court

துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்துக்காக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இழுத்து மூடவில்லை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு வாதம்