தேசிய செய்திகள்

சட்டசபை தீர்மானம் நிராகரிப்பு: புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கிடையாது - நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Assembly Resolution Rejection: Puducherry has no state status - Declaration of Central Government in Parliament

சட்டசபை தீர்மானம் நிராகரிப்பு: புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கிடையாது - நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அறிவிப்பு