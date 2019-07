மாநில செய்திகள்

மதுரையில் அனந்தபுரி ரெயிலின் அடியில் சிக்கிய பெண்; ஒரு மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின் மீட்பு + "||" + A woman trapped under the Anantapuri train in Madurai, recovered after an hour of struggle

மதுரையில் அனந்தபுரி ரெயிலின் அடியில் சிக்கிய பெண்; ஒரு மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின் மீட்பு