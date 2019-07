தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் நாளை முதல் மழை படிப்படியாக குறையும் -இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Monsoon wanes across Kerala, no rain alert for three days

கேரளாவில் நாளை முதல் மழை படிப்படியாக குறையும் -இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்