மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி சிலை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசனுக்கு அழைப்பு + "||" + Rajinikanth and Kamal Haasan have been invited to participate in the inauguration of Karunanidhi Statue.

கருணாநிதி சிலை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசனுக்கு அழைப்பு