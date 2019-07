தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் நமது சுயமரியாதை சம்பந்தப்பட்டது, இதில் மத்தியஸ்தம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை -ராஜ்நாத் சிங் திட்டவட்டம் + "||" + There is no question of mediation in Kashmir issue as it will be against the Shimla agreement-Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha

