உலக செய்திகள்

ஒசாமா மறைவிடம் குறித்து பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை அறிந்து இருக்கவில்லை -சிஐஏ முன்னாள் இயக்குனர் + "||" + Former CIA director Petraeus says Pak intelligence agencies did not know about Osama's hideout

ஒசாமா மறைவிடம் குறித்து பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை அறிந்து இருக்கவில்லை -சிஐஏ முன்னாள் இயக்குனர்