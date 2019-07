ஆகஸ்ட் 20-ந் தேதி சந்திரயான்-2 நிலவின் சுற்றுவட்டப்பாதையை அடையும் -இஸ்ரோ

பெங்களூரு,

இந்த பயணத்தில் முதல் இரண்டு நிலைகள் எரிந்து முடிந்ததும், மூன்றாவது நிலையில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த என்ஜின் வெற்றிகரமாக இயங்கி சந்திரயான்-2 விண்கலத்தை விண்வெளியில் குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு கொண்டு சென்று பூமியின் சுற்று வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தியது.

புவி வட்டப்பாதையிலிருந்து நிலவின் வட்டப்பாதைக்கு செல்லும் பணிகளை சந்திரயான்-2 இன்று தொடங்குகிறது. ஆகஸ்ட் 14-ந் தேதி புவி வட்டப்பாதையில் இருந்து நிலவை நோக்கி சந்திரயான்-2 புறப்படும். ஆகஸ்ட் 20-ம் தேதிக்குள் சந்திரயான்-2 நிலவின் சுற்றுவட்டப்பாதையை சென்றடையும் என இஸ்ரோ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

Earth bound maneuvers for #Chandrayaan2 spacecraft are planned to be executed from today onwards.

The spacecraft is scheduled to reach Moon by Aug 20,2019#ISROpic.twitter.com/oKqClljzrc