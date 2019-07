மாநில செய்திகள்

மாணவர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் பட்சத்தில் குண்டர் சட்டம் - இணை ஆணையர் சுதாகர் எச்சரிக்கை + "||" + If students continue to commit crimes Law of the thug Joint commissioner Sudhakar Warning

மாணவர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் பட்சத்தில் குண்டர் சட்டம் - இணை ஆணையர் சுதாகர் எச்சரிக்கை