உலக செய்திகள்

ஈரானின் 2-வது உளவு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதா? + "||" + THE US may have downed a second Iranian drone in the flashpoint Strait of Hormuz last week, it was revealed last night.

ஈரானின் 2-வது உளவு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதா?