மாநில செய்திகள்

முன்னாள் மேயர் உமா மகேஷ்வரி உள்ளிட்ட 3 பேர் படுகொலை: குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Former Mayor Uma Maheshwari killed 3 people including:The guilty must be punished MK STALIN

முன்னாள் மேயர் உமா மகேஷ்வரி உள்ளிட்ட 3 பேர் படுகொலை: குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் -மு.க.ஸ்டாலின்