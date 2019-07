தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த பயங்கரவாதி கைது + "||" + Jammu & Kashmir In a joint operation District Police Doda and Indian Army's 26 Rashtriya Rifles caught a terrorist in forest area in Thatri

