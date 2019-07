தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதாவின் அப்பட்டமான குதிரை பேரமே குமாரசாமி அரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் - சீதாராம் யெச்சூரி சொல்கிறார் + "||" + The fall of the Kumaraswamy government was the blatant horse-trading of the BJP - Says Sitaram Yechury

பா.ஜனதாவின் அப்பட்டமான குதிரை பேரமே குமாரசாமி அரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் - சீதாராம் யெச்சூரி சொல்கிறார்