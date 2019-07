தேசிய செய்திகள்

முதன் முதலாக சந்திரயான்-2 விண்கலத்தின் சுற்றுப்பாதை உயர்த்தப்பட்டது + "||" + The first was the orbit of the Chandrayaan-2 spacecraft

முதன் முதலாக சந்திரயான்-2 விண்கலத்தின் சுற்றுப்பாதை உயர்த்தப்பட்டது