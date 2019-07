மாநில செய்திகள்

வேலூர் சிறையிலிருந்து ஒரு மாத பரோலில் நளினி வெளியே வந்தார் + "||" + Nalini was released from Vellore jail on a month's parole.

