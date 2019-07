தேசிய செய்திகள்

போக்சோ வழக்குகளை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + SC orders setting up of special courts in districts with over 100 pending POCSO cases

