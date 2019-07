தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் தற்போதைய சூழலில் யாராலும் நிலையான ஆட்சி தர முடியாது : குமாரசாமி + "||" + No one can give stable govt in present circumstances, says Kumaraswamy

