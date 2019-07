உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்தடுத்து வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 15 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Three blasts rock Afghanistans Kabul, killing more than a dozen

ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்தடுத்து வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 15 பேர் உயிரிழப்பு