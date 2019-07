தேசிய செய்திகள்

கவர்னரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரப்போவதாக எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + BS Yeddyurappa, BJP, #Karnataka: I am going to meet the Governor today at 10am to stake claim to form the government and I will request him to hold oath ceremony today itself.

