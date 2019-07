தேசிய செய்திகள்

கால்கள் உடைப்பு... நுரையீரல் சிதைப்பு... இந்தியாவின் தேசிய விலங்கான புலி கொடூரமாக அடித்துக் கொலை + "||" + Ribs and legs broken lungs punctured Villagers beat tigress to death in Pilibhit Reserve

கால்கள் உடைப்பு... நுரையீரல் சிதைப்பு... இந்தியாவின் தேசிய விலங்கான புலி கொடூரமாக அடித்துக் கொலை